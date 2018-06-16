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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 24 Haziran'da demokrasi bayramımızı da hep beraber kutlayacağız' - ANTALYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 24 Haziran'da demokrasi bayramımızı da hep beraber kutlayacağız' - ANTALYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 24 Haziran'da demokrasi bayramımızı da hep beraber kutlayacağız" - ANTALYA - AK Parti'nin Antalya mitingi - Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Seyhan Bulvarı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Kutlay Allah 

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