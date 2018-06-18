Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İnce) Sen daha başlamadan bittin' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnce) Sen daha başlamadan bittin" - SAMSUN
: - AK Parti’nin Samsun mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıSAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki."