Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İnce) Onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca ülkem ve milletim adına üzülüyorum' - ORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnce) Onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca ülkem ve milletim adına üzülüyorum" - ORDU - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arada bir ne söylüyormuş diye (İnce'nin) konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor."