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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 3. Havalimanına indi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Ekim’de resmi açılışını yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 3. Havalimanına indi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Ekim’de resmi açılışını yapacağız”

Uçağın gelişi

3. Havalimanı 

-Cumhurbaşkanının konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 3. Havalimanına indi- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Ekim’de resmi açılışını yapacağız” İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde olan uçak, akşam saatlerinde 3. Havalimanına tarihi inişi gerçekleştirdi. Uçak içinden kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Ekim Cumhuriyet bayramıyla birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem denetleme hem de bir buradan aynı zamanda ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık” dedi.
İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, piste ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleştirdi. Gaziantep’teki miting sonrası, yarın gerçekleştireceği programlar için İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı yapımı devam eden 3. Havalimanının pistine tarihi iniş gerçekleştirdi. Tarihi iniş sonrası uçağın içinden kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim öncelikle şu anda İstanbul’daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten dünyada muhteşem bir havalimanını şu anda inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha öncede duyurduğumuz gibi, 29 Ekim Cumhuriyet bayramıyla birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem denetleme hem de bir buradan aynı zamanda ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip oluyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için havalimanımızın hayırlı olmasını Allahtan diliyorum. Ve milletime selamlarımı sunuyorum” dedi.

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