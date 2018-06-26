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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı - CEZAYİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı - CEZAYİR



: - Cezayir li Abdi Nureddin ile röportaj - Cezayir li Milvah Osman ile röportaj - Cezayir li El - Ayib Muhammed ile röportaj - Cezayir li Hüsam Budavud ile röportaj - Cezayir li Burkin Fadil ile röportajCEZAYİR (AA) - Cezayir liler, Türk halkının, ülkede çeşitli alanlarda kaydedilen başarıları göz önüne alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye güvenlerini tazelediğini belirtti.
Başkent Cezayir 'de AA muhabirine konuşan Cezayir li Abdi Nureddin, "Erdoğan seçkin, mütevazi ve demokratik bir cumhurbaşkanı. Bu cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini oy çoğunluğuyla kazandı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine hizmet eden, halkına saygı gösteren ve Türkiye'ye güç kazandıran bir lider olduğunu vurgulayan Nureddin, Erdoğan'ın şeffaf bir siyaset izlediğine ve son darbe girişiminde de halkının yanında yer aldığına dikkati çekti. Cezayir li Milvah Osman da ülkesindeki seçimlerin Türkiye'de yürütülen seçimler kadar şeffaf ve adil olması yönündeki temennilerini dile getirdi.Osman, "Tüm İslam ülkelerindeki seçimlerin Türkiye'deki seçimler gibi geçmesini ümit ediyoruz. Erdoğan ülkesini krizlerden çekip çıkardı onu tebrik ediyoruz." diye konuştu.

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