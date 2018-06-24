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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de yağmur altında kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de yağmur altında kutlama

kutlamalardan detay

Kalaba Alabalık Yağan Kışla Irak 

-kalabalıktan görüntü

( RİZE ) RİZE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşehrileri Rize’de seçim sonuçlarını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de, sağanak yağan yağmura rağmen meydanı boş bırakmayan Rizeliler yağmurun kesilmesinin hemen ardından, meydana park eden tırın önünde toplanarak AK Parti Milletvekili adaylarının teşekkür konuşmalarını dinledi. Konuşmaların ardından ise dev ekrana verilen görüntüyle Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşması hemşehrileri tarafından alkışlar eşliğinde dinlendi. Araçlarla Rizeliler kornalar eşliğinde şehir turu attı.
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