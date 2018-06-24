Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de yağmur altında kutlama

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( RİZE ) RİZE



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşehrileri Rize’de seçim sonuçlarını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de, sağanak yağan yağmura rağmen meydanı boş bırakmayan Rizeliler yağmurun kesilmesinin hemen ardından, meydana park eden tırın önünde toplanarak AK Parti Milletvekili adaylarının teşekkür konuşmalarını dinledi. Konuşmaların ardından ise dev ekrana verilen görüntüyle Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşması hemşehrileri tarafından alkışlar eşliğinde dinlendi. Araçlarla Rizeliler kornalar eşliğinde şehir turu attı.

