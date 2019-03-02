Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu) Sen Trabzon'u istismar edemezsin' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu) Sen Trabzon 'u istismar edemezsin" - TRABZON - AK Parti'nin Trabzon mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon ’da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir Trabzon lu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon 'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon 'u istismar edemezsin. Benim Trabzon lu hemşehrilerim sana prim vermez."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım