Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. - 3 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz."Erdoğan: "İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik."