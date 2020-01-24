Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Merkel’in görüşmesi başladı Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Merkel’in görüşmesi başladı Haberi

Konvoy gelişi

( İSTANBUL - FOTO) İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü’nde görüşmesi başladı.
Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü’ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor. (MB-CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı