Cumhurbaşkanı Erdoğan - İkinci 100 Günlük Eylem Planı - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İkinci 100 Günlük Eylem Planı) Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız."