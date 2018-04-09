Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatımızı yıllık 160 milyar dolara çıkarmış olmamız tarihi bir başarıya işaret ediyor' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımızı yıllık 160 milyar dolara çıkarmış olmamız tarihi bir başarıya işaret ediyor" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden ve katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu. (2)