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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bay Kemal’e müjde vermemiz lazım 170 milyar dolar rakamını göreceğiz"-"Bu Bay Kemal için müjde mi olur yoksa farklı bir şey mi olur bilemem. Cari açık azalıyor. 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor"-"2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor"-"2002’de faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43’üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86’sına karşılık geliyordu. Her 100 liralık verginin 86 lirasına faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal"-"Şimdi bu oran yüzde 10’lar seviyesine geriledi"-"Ağustos’taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik"-"Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13. Büyük ekonomisi olmaktan 12’ciliğe yükseleceğiz"-"2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

