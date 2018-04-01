Cumhurbaşkanı Erdoğan - İhracat ve büyüme rakamları - ADANA
- AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (8)Erdoğan: "Şu anda, bu ülke 160 milyar dolar yıllık ihracat hacmine kavuşmuşsa dünya pazarlarında demek ki, bu ülkenin yeri çok büyük. İhracatın artması demek, üretimin artması demektir, istihdamın artması demektir, ticaretin artması demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza düşecek değil. İşte bunlara bakıp büyümeyi göreceksiniz. Zaten başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilir gidersiniz"