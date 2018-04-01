Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İhracat ve büyüme rakamları - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan - İhracat ve büyüme rakamları - ADANA

- AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (8)Erdoğan: "Şu anda, bu ülke 160 milyar dolar yıllık ihracat hacmine kavuşmuşsa dünya pazarlarında demek ki, bu ülkenin yeri çok büyük. İhracatın artması demek, üretimin artması demektir, istihdamın artması demektir, ticaretin artması demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza düşecek değil. İşte bunlara bakıp büyümeyi göreceksiniz. Zaten başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilir gidersiniz"

Dolar Görece Milyar Dolar İhracat 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına KatıldıErdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı