Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçtik' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçtik" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan: "İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçtik. Sıra, Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi."