Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile vatandaşları selamladı - ŞANLIURFA Haberi
- Mitinge gelen vatandaşlardan detay görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses ile vatandaşları selamlamasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşları selamladı.
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