Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı - ANKARA
- Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanmasıANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan törene katılan davetliler ile tokalaştı.
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