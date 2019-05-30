Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılmasını planlıyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılmasını planlıyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.
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