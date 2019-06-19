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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır'

Erdoğan'ın açıklamaları

Açılış Töreni Moderatör Genel Başkan 20 Dakika Mahkeme Salonu 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır"-“Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz ? İşte mesele bu kadar önemli”-"Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür"-"Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde birleştirme tutanaklarında AK Parti aleyhine kasıtlı yanlışlar tespit ettik. 30 bin gibi seçim sonucunu değiştirecek bir orandı. 29 binden 13 bine düştü. Oylar çalındı"-"CHP adayına destek Ya yurtdışından, ya Kandil’den ya da Kandil’in güdümündeki partinin eski genel başkanı Selo’dan geliyor destek. Selo ne diyor, oylar CHP’nin adayına diyor. Kandil ne diyor oylar CHP’nin adayına diyor"-"Marmara Etap otelinde moderatörle CHP’nin adayı bir araya geliyor. Soruları konuşuyorlar"-"Sayıştay raporlarından belediye hizmetlerine o kadar çok yalan söylemiştir ki Binali Bey hangi birini düzelteceğini şaşırdı. Sayıştay açıklamasını yaptı mı? CHP adayı soruların Binali beye verildiğini de iddia etmişti. Bay Kemal’de yalan ne kadar çoksa bu da kendi genel başkanı ile yarışıyor"-"Programdan önce moderatör ile CHP adayı bir otel odasında 45 dakika baş başa görüşmüşler" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Moderatör Hakkında
Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...
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20 Dakika Hakkında
Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...
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