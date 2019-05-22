Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir, buna şahsım da dahildir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir, buna şahsım da dahildir" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan: "Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dahildir."
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