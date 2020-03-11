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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir'

Erdoğan'ın açıklamaları

Toplantı Alabalık Bakanlık Sağlık Personeli Grup Toplantısı 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Koronavirüs) "Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir"-"Aldığımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır"-"Sözlerimin hemen başında dün gece Sağlık Bakanımız tarafından yapılan Corona Virüsü açıklamasına temas etmek istiyorum. Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda tetkikler sonucunda Corona Virüs tespit edildi"-"Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda izlemeye alınmış durumda"-"Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olamadı"-"Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı, şimdilik tek bir örnekten ibarettir. Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla işbirliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı şekilde uygulayacak, nitekim yarın da dar çerçeve bir toplantıyı başkanlığımda yapacağız"-"Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir"-"Biz de geçtiğimiz Cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı, uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz"-"Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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