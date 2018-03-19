Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimseyi zalim rejimin veya terör örgütlerinin pençesinde bırakmadık' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimseyi zalim rejimin veya terör örgütlerinin pençesinde bırakmadık" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hakim ve savcı adaylarından detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. (4)