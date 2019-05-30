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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.(4)Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz."Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz."

Lyon Kader 

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