Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her terörist bir 'mankurt'tur' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her terörist bir 'mankurt'tur" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul ’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her terörist bir 'mankurt'tur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlarda birer 'mankurt'tur."