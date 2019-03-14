Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.Erdoğan: "Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara 'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular"
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