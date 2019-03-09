Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir' - ELAZIĞ Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir" - ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. - 3 - Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur."
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