Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim 'aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamıştır' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 'aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamıştır" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonundan katılımcı detayları - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)