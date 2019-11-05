Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge içerisinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. 'Bizi teröristleri buradan çıkardık' laflarıyla aldatamazlar '
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge içerisinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. "Bizi teröristleri buradan çıkardık" laflarıyla aldatamazlar "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de hala sizde olduğunu itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüz binlerce insanın vebalinden kurtulamazsınız"- "Bizi yaptırımla korkutanlar, bizim için tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım