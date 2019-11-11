Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır" - ANKARA - 11 milyon fidan dikme etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Etkinlik alanındaki vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaması - Etkinlik ile ilgili video izlenmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu. (1)
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