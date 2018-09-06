Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un salona girmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika, bizim için büyük önem arz eden bir kıta olmuştur. 12 büyükelçiliğimiz varken, şu anda Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz var. Hedefimiz, Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır."