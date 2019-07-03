Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır" - ANKARA - 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Salondaki öğrencilerden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nende konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır."
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