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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'nin cumhurbaşkanı adayı) Partilerinin içerisinde başka adam mı bulamadılar' - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'nin cumhurbaşkanı adayı) Partilerinin içerisinde başka adam mı bulamadılar' - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin cumhurbaşkanı adayı) Partilerinin içerisinde başka adam mı bulamadılar" - GAZİANTEP - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGAZİANTEP - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 'te partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (5)

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı 

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