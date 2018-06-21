Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'nin cumhurbaşkanı adayı) Partilerinin içerisinde başka adam mı bulamadılar' - GAZİANTEP
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin cumhurbaşkanı adayı) Partilerinin içerisinde başka adam mı bulamadılar" - GAZİANTEP - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGAZİANTEP - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 'te partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (5)