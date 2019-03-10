Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hatay'ı hakaret belediyeciliğinden kurtarıp hizmet belediyeciliğine kavuşturmamız lazım' - HATAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hatay 'ı hakaret belediyeciliğinden kurtarıp hizmet belediyeciliğine kavuşturmamız lazım" - HATAY - AK Parti'nin İskenderun mitingi - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay 'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(6)
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