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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü'

Erdoğan'ın açıklamaları

Propaganda Siyasi Parti Parlamento Bulduk 

-detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü"-"Terör örgütü ve yandaşları yalan yanlış bir sürü haber devreye sokmak istedi. Harekatımız şuanda devam ediyor. 109'un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var"-"Kara propaganda makinesine karşı gerekli tedbirleri aldık"-"Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koydu"-"Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Biz öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz"-"Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak bu sefer de onu yapacağız. Yani gittiğimiz yerlere huzur ve barışı götüreceğiz"-"Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin bu edepsizliğin, ahlaksızlığın daniskasıdır"-"Siz bulunduğununuz yerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız" ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
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