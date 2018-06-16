Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklı da olabilirsin inşallah bir daha ki bayrama başka bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem'



- Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen mitingde muhalefete yüklendi. Köprü eleştirilerini yanıtlayan Erdoğan, "Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığı ile yapılmış köprünün ne demek olduğunu bunlar anlamaz. Şu anda bayramda devlete ait köprüler yollar ücretsiz dedik dimi. Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmek istiyor Bay Muharrem. Çıkmış, “Demirel ve Özal’ın yaptıkları bayramda bedava Erdoğan’ın yaptığı ücretli” diyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz hendek. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya. Siz bunları yapamazsınız. Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız ama kamu özel olana da kalkmışız sembolik bir şey. Haklı da olabilirsin inşallah bir daha ki bayrama başka bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem.

