Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklarını kullanamayan insanlar şahsiyet kazanamaz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklarını kullanamayan insanlar şahsiyet kazanamaz" - ANKARA - İnsanlığın Medeniyeti programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Video gösterimi - Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı.