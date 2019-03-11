Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle kente gelmesi - Güzergah üzerinde bekleyen vatandaşlar - Erdoğan'ın seçim otobüsü ile miting alanına hareket etmesiHAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Hakkari 'ye geldi. Yüksekova ilçesinden helikopterle kente gelen Erdoğan, seçim otobüsü ile miting alanına hareket etti.
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