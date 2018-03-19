Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı - ANKARA
- Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Hakim ve savcı adaylarından detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakim ve savcı kura çekimini gerçekleştirmesi - Dereceye giren hakim ve savcı adaylarına plaket verilmesiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. (8)