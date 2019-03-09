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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti

Vatandaşların coşkusu

Gine Naat 

-Erdoğan'ın gelişi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği Elazığ’da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ’da partisinin mitingine katıldı.
Miting sonrası alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ikamet eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’nın evine gitti. Evin önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Erdoğan, bir süre hafız Nazırlı ile görüştükten sonra Diyarbakır’daki programına katılmak üzere Elazığ’dan ayrıldı.
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