Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Hadise güvenlik görevlilerimiz ve savcılığımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkarılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ŞANLIURFA - HD - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Suruç) Hadise güvenlik görevlilerimiz ve savcılığımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkarılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek"Cumhurbaşkanı Erdoğan:- "Ya 2053, 2071'e dolu dizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin 1990'ların tedirginliği ile kendi içimize kapanacağız"