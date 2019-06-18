Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacıosman seçim bürosunu ziyaret etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacıosman Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Adayımızla beraber arkasında cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına kaktılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hacıosman Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Erdoğan'ın sürpriz ziyarete vatandaşlar tarafından sevinle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vatandaşların kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebebinin sorulması üzerine Erdoğan, "Seven sevilir. Halkımı sevdiğim için, vatandaşımı sevdiğim için sağolsun omlar da gereken ilgiyi gösteriyorlar. Şimdi de zaten büyük derede geniş bir toplantıya gidiyorum. Orada hemşehrilerimle bir araya geleceğim. Onlar soracak ben cevaplayacağım" şeklinde konuştu.

23 Haziran İstanbul seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz için inşallah İstanbul'umuz açısından ülkemiz açısından hayırlara vesile olsun diyorum. Çünkü İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister ve meclisiyle bir güç ister. Şu anda biliyorsunuz İBB meclisinin zaten kahir ekseriyeti AK Parti'de. Komisyonların tamamı zaten AK Parti'de Cumhur ittifakında. Bunun yanında bütün başkanvekillikleri AK Parti'de. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da taktir edersiniz ki bütün deneyimiyle 94'ten bu yana tecrübesiyle dinamizmiyle, ulaştırma bakanlığının yanında başbakanlığıyla, meclis başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi uluslararası kabiliyeti de olan adayımız. Bu adayımızla beraber arkasında da cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın bunu başarmamız lazım. Bu güne kadar ne dediysek yaptık yine biz yaparız" ifadelerini kullandı.

