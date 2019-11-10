Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine döndü' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine döndü" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü."
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