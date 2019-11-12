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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güvenli bölge) ABD ve Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istiyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güvenli bölge) ABD ve Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istiyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) ABD ve Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istiyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (6)Erdoğan: "(Güvenli bölge) Burada Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istiyoruz."Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3 - 4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz."Erdoğan: "(DEAŞ'lıların iadesi) Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor."

İngiltere 

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