Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü Haberi



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Erdoğan, baş başa görüştüğü konuş Başbakan Gakharia ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.



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