Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür"- "Ülkemizle ile ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı; milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir"- "Hep beraber ülkemizi bu cendereden çıkaracağız"- "Verdiğimiz sözleri planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" ANKARA
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