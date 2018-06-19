Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güçlü Türkiye diyerek yola çıkarken sadece milletimize güvendik' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü Türkiye diyerek yola çıkarken sadece milletimize güvendik" - ADANA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül alan işadamlarına plaket vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi ve fotoğraf çekimiADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da Çukurova Bölgesi sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. (5)