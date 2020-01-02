Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Barrios’un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



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