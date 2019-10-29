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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var" - ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Tanıtım filminin izlenmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde konuştu.
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Şehadet Lyon 

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