Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur" - ANKARA : - İnsanlığın Medeniyeti programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı. ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı.