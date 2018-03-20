Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gönlümüz yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönlümüz yüce dinimize saldırmak için pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşıyan sorumsuzluklara rıza göstermedi" - TBMM - Grup toplantısının yapıldığı salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Salondaki tezahüratlar ve alkışlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplansı'nda konuştu. (1)