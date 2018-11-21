Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir" - ANKARA - Salonun iç genel planı - Muhtarlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi'yi övenler, gizli veya açık, PKK'yı da över FETÖ'ye de destek verir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır."